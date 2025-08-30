Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Горынина

«Отмечая выдающийся вклад И. В. Горынина в развитие отечественной и мировой науки, в том числе в создание не имеющих аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики, и в связи с исполняющимся в 2026 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: правительству Российской Федерации в трехмесячный срок: образовать организационный комитет по увековечению памяти И. В. Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета», — говорится в документе.