Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Горынина

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Игоря Горынина и праздновании 100-летия со дня его рождения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
«Отмечая выдающийся вклад И. В. Горынина в развитие отечественной и мировой науки, в том числе в создание не имеющих аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики, и в связи с исполняющимся в 2026 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: правительству Российской Федерации в трехмесячный срок: образовать организационный комитет по увековечению памяти И. В. Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета», — говорится в документе.
Кроме того, Путин поручил обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения.
«Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных увековечению памяти И. В. Горынина и празднованию 100-летия со дня его рождения», — добавляется в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.