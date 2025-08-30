«Хочется хейта»: «Интонация» о любви, мечтах и жизни без масок в интервью с юнкорами

Мы с Денисом как-то записывали песню на студии, и я думал, а не сумасшедшие ли мы… Вот мы пишем музыку и песни то, что нам нравится, ездим на концерт, и люди это слушают, это звучит в сериале все это неправда, все, что я слышал все, что мне говорили из агрессивной внешней среды поэтому я понимаю, что надо действительно слушать свое сердце быть таким, какой ты есть. Что выросло, то выросло искренне уходить к слушателю, к зрителю с этим искренность.