Между Уфой, Челябинском и Сыктывкаром пропал 44-летний Тимур Нуриев

В Башкирии объявили поиск 44-летнего Тимура Нуриева. По информации волонтеров «Лиза Алерт», мужчина исчез еще в понедельник между Уфой, Челябинском и Сыктывкаром.
Добровольцы предполагают, что пропавший может находиться в любом из городов страны. Известно, что в день исчезновения на мужчине были темно-синие джинсы, синяя спортивная кофта и черные кроссовки.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, русые волосы, зеленые глаза.
Если вы обладаете информацией о местонахождении пропавшего, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.
