Школы в Алексеевском районе Татарстана получили новые автобусы

Современные автобусы получили три школы, расположенные в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан, в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в районном совете.
Машины уже в ближайшее время начнут перевозить в образовательные учреждения учеников из сел Ерыкла, Большие Тиганы и Мокрые Курнали. Обновление автопарка стало важным шагом в повышении безопасности и комфорта детей, проживающих за городской чертой.
Как отметили в администрации района, после поставки новой техники из эксплуатации полностью выведут машины старше 10 лет. Каждый автобус оснащен системой ГЛОНАСС и тахографами, фиксирующими скорость, пробег, время работы и отдыха водителя. Кроме того, транспорт оборудован ремнями безопасности и сигнальными устройствами. Это обеспечит дополнительную защиту детей во время поездок.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.