Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин увеличил количество стипендий за прорывные технологии в вооружении

Путин увеличил количество стипендий за достижения в интересах обороны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин увеличил количество стипендий для ученых и конструкторов за выдающиеся достижения в интересах обеспечения обороны и безопасности России.

«В пункте 1 слова “500 стипендий в год” заменить словами “650 стипендий в год”, — говорится в тексте указа главы государства.

Пункт 1 указа устанавливает стипендии в размере 800 тысяч рублей для ученых, конструкторов, технологов за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, для молодых (до 35 лет) работников организаций — исполнителей госзаказа количество стипендий в размере 500 тысяч рублей за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения увеличится с 1500 до 1950 выплат в год.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.