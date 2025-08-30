В двух районах Калмыкии провели акцию «Будь здоров»

Врачи принимали пациентов в поселках Ханата, Кумской и Комсомольский, а также в селе Малые Дербеты. При необходимости они проводили консультации, давали необходимые рекомендации и предписания. Некоторые пациенты были направлены на дообследование или госпитализацию в республиканские медучреждения. А у нескольких человек выявили заболевания на ранних стадиях.