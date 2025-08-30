В двух районах Калмыкии провели акцию «Будь здоров»

Выездные медицинские бригады во время акции «Будь здоров», проведение которой отвечает целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», осмотрели почти 400 жителей Малодербетовского и Черноземельского районов Калмыкии, сообщили в аппарате правительства республики.
Врачи принимали пациентов в поселках Ханата, Кумской и Комсомольский, а также в селе Малые Дербеты. При необходимости они проводили консультации, давали необходимые рекомендации и предписания. Некоторые пациенты были направлены на дообследование или госпитализацию в республиканские медучреждения. А у нескольких человек выявили заболевания на ранних стадиях.
Кроме того, квалифицированную медицинскую помощь получили 124 жителя Октябрьского района. Врачи провели 39 маммографических и 21 ультразвуковое исследование. На осмотре у окулиста побывал 71 пациент, у кардиолога — 66, у эндокринолога — 45 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.