В Карелии стартовал форум, посвященный аквакультуре и судостроительству

Торжественное открытие молодежного патриотического форума «Водные ресурсы: от судостроительства до аквакультуры на Севере» состоялось 28 августа в Петрозаводске по нацпроекту «Молодежь и дети». Мероприятие продлится до 31 августа, сообщили в пресс-службе главы Карелии и его администрации.
Форум объединил более 100 молодых специалистов и представителей студенческих патриотических клубов из разных регионов страны. Мероприятие проходит на базе Петрозаводского государственного университета. На нем обсудят потенциал северных регионов в области морских технологий, судостроения и аквакультуры. При этом в ходе дискуссий акцент будет сделан на инновационных разработках и сохранении культурного наследия.
Программа форума разделена на два блока. Социогуманитарный включает лекции и проектную работу. Он посвящен патриотизму и сохранению культурных традиций России и ее северо-западного части. А инженерно-технический блок сфокусирован на новейших разработках в морской промышленности. Также он сосредоточен на аквакультуре.
Кроме того, для участников проведут экспертные сессии, стратегические игры и экскурсии по значимым объектам в Петрозаводске и Карелии в целом. Столица этого региона была выбрана местом проведения неслучайно. Петрозаводск является символом развития водного хозяйства и цифровых инноваций в российском судостроении. В этом городе современный технологический потенциал сочетается с сохранением традиционного культурного наследия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.