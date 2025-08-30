В Карелии стартовал форум, посвященный аквакультуре и судостроительству

Кроме того, для участников проведут экспертные сессии, стратегические игры и экскурсии по значимым объектам в Петрозаводске и Карелии в целом. Столица этого региона была выбрана местом проведения неслучайно. Петрозаводск является символом развития водного хозяйства и цифровых инноваций в российском судостроении. В этом городе современный технологический потенциал сочетается с сохранением традиционного культурного наследия.