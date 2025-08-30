Какой будет погода в Казахстане 31 августа

В Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. Усть-Каменогорск: 31 августа ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15−20, днем временами 25 м/с.