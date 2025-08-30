Какой будет погода в Казахстане 31 августа

АСТАНА, 30 авг — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на воскресенье 31 августа.
В Абайской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный 15−20, временами порывы 23−28 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Семей: 31 августа днем временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный порывы 15−20, днем временами 25 м/с.
В Акмолинской области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области ожидается ветер западный днем порывы 15−20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. Актобе: 31 августа ветер западный днем порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. Атырау: 31 августа ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15−18 м/с. Днем ожидется сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. Усть-Каменогорск: 31 августа ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15−20, днем временами 25 м/с.
В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Тараз: 31 августа днем ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жетысуской области ветер северо-западный на юге, севере, в центре, горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. 31 августа — 02 сентября сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. Талдыкорган: 31 августа ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. 31 августа — 02 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области ожидаются гроза, днем гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. Костанай: 31 августа днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке, в центре области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кызылорда: 31 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, юге, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Павлодар: 31 августа ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем на западе, севере, юге области ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Петропавловск: 31 августа днем ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Туркестан: 31 августа днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Мегаполисы:
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 23−25 тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 29−31 тепла.
В Астане переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 14−16 тепла.