В Сургуте состоится выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

Масштабная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», приуроченная к 95-летию Югры, пройдет на центральной площади в Сургуте в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте промышленности региона.
В частности, выставка пройдет 6 и 7 сентября с 10:00 до 20:00. На ней свои товары представят более 100 местных производителей. На ярмарке можно будет приобрести свежие фермерские продукты, натуральные сладости, выпечку и мед, сезонные дикоросы, готовые деликатесы и консервы. Кроме того, на прилавки выставят сувениры и художественные изделия ручной работы.
Для гостей также подготовят концертную программу. Перед зрителями выступят лучшие творческие коллективы региона. Мероприятие нацелено на развитие внутреннего рынка, поддержку малого и среднего агробизнеса и популяризацию бренда «Сделано в Югре».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.