В Сургуте состоится выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

В частности, выставка пройдет 6 и 7 сентября с 10:00 до 20:00. На ней свои товары представят более 100 местных производителей. На ярмарке можно будет приобрести свежие фермерские продукты, натуральные сладости, выпечку и мед, сезонные дикоросы, готовые деликатесы и консервы. Кроме того, на прилавки выставят сувениры и художественные изделия ручной работы.