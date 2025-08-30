Путин поручил установить звание «Заслуженный работник судостроения»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание «Заслуженный работник судостроения РФ», соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
«Установить почетное звание “Заслуженный работник судостроения Российской Федерации”, — говорится в документе.
Также указом утверждено положение о почетном звании. Согласно положению, звание «Заслуженный работник судостроения РФ» присваивается за личные заслуги в создании современной судостроительной продукции военного, гражданского и двойного назначения, в разработке и производстве перспективных образцов судостроительной техники и технологий для судостроительной отрасли в целях обеспечения национальных интересов и безопасности РФ.
Кроме того, в положении отмечается, что звание «Заслуженный работник судостроения РФ» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных госорганов, органов власти субъектов или госкорпораций.