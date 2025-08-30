Путин поручил установить звание «Заслуженный работник судостроения»

Кроме того, в положении отмечается, что звание «Заслуженный работник судостроения РФ» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных госорганов, органов власти субъектов или госкорпораций.