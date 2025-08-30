Бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили на Самбекских высотах

— Здесь захоронены останки 582 воинов, имена 32 из них известны. Сегодня мы предали земле ещё 101 солдата. Среди них удалось установить имя одного героя — лейтенанта Александра Ивановича Бомбина, уроженца Неклиновского района. Проститься с ним приехали его родные. Для всех нас это символ того, что память сильнее времени, — сказано в сообщении.