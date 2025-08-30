Ричмонд
Бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили на Самбекских высотах

Врио губернатора Юрий Слюсарь почтил память павших героев на Самбекских высотах.

Источник: Комсомольская правда

На мемориальном комплексе «Самбекские высоты» состоялась торжественная церемония, посвященная 82-й годовщине освобождения Донской земли от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Во время мероприятия были перезахоронены останки 101 советского солдата.

— Здесь захоронены останки 582 воинов, имена 32 из них известны. Сегодня мы предали земле ещё 101 солдата. Среди них удалось установить имя одного героя — лейтенанта Александра Ивановича Бомбина, уроженца Неклиновского района. Проститься с ним приехали его родные. Для всех нас это символ того, что память сильнее времени, — сказано в сообщении.

