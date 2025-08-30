В Чувашии врачи осмотрели жителей поселка Соловьёвского

«В этот раз у жителей измерили давление и взяли кровь, выполнили электрокардиограмму. Пациентов осмотрел врач-терапевт, у ряда из них он скорректировал лечение. Большинство ответственно относятся к своему здоровью… и постоянно измеряют и записывают свое давление. Это стало хорошей помощью для врача при назначении препаратов», — отметил главный врач Алатырской центральной районной больницы Юрий Боголюбов.