В Чувашии врачи осмотрели жителей поселка Соловьёвского

Медицинский десант, состоящий из врачей, осмотрел жителей поселка Соловьёвского в Алатырском муниципальном округе Чувашии по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Отметим, что поселок Соловьёвский расположен глубоко в лесу. Постоянно в нем проживают всего девять человек. Это пожилые люди, которым тяжело самостоятельно добраться в ближайший город Алатырь.
«В этот раз у жителей измерили давление и взяли кровь, выполнили электрокардиограмму. Пациентов осмотрел врач-терапевт, у ряда из них он скорректировал лечение. Большинство ответственно относятся к своему здоровью… и постоянно измеряют и записывают свое давление. Это стало хорошей помощью для врача при назначении препаратов», — отметил главный врач Алатырской центральной районной больницы Юрий Боголюбов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.