Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности, а также водно-болотных угодий, где такие птицы обитают.
Президент утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания.
«Правительству РФ… создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности (по видам и популяциям), а также водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания таких птиц», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения — 1 июня 2026 года.
Также кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование в сфере охраны водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания водоплавающих птиц.
Кроме того, с учетом выполнения указанных подпунктов поручено обеспечить проведение инвентаризации водно-болотных угодий и уточнение режимов особой охраны таких угодий на территории РФ.