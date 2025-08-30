Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц

Путин поручил создать систему учета прилетающих в Россию водоплавающих птиц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности, а также водно-болотных угодий, где такие птицы обитают.

Президент утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания.

«Правительству РФ… создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности (по видам и популяциям), а также водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания таких птиц», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения — 1 июня 2026 года.

Также кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование в сфере охраны водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания водоплавающих птиц.

Кроме того, с учетом выполнения указанных подпунктов поручено обеспечить проведение инвентаризации водно-болотных угодий и уточнение режимов особой охраны таких угодий на территории РФ.