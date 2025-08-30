В Подмосковье состоится акция по сбору и утилизации электрооборудования

Акция по сбору и утилизации отходов электрооборудования пройдет в Одинцовском городском округе Подмосковья 12 и 13 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Местных жителей приглашают сдать на утилизацию ненужную компьютерную, офисную и бытовую технику, телефоны и персональные гаджеты. Также будет организован сбор электроигрушек и картриджей. При этом подчеркивается, что нельзя сдавать на утилизацию батарейки, лампы и оборудование, помеченное знаком радиации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.