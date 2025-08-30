В Башкирии шестилетняя девочка оказалась под колесами авто

В Нефтекамске в больнице оказалась маленькая девочка. Шестилетняя жительница города получила травмы в результате наезда автомобиля во дворе жилого дома.
Пострадавшая была немедленно доставлена в медицинское учреждение, где ее госпитализировали, сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.
По факту ДТП начато разбирательство. Выясняются обстоятельства аварии.
