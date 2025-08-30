В Перми отремонтировали улицу Светлогорскую

Ремонт улицы Светлогорской в Перми завершен. Работы проводили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в краевом министерстве транспорта.
Специалисты привели в порядок участок протяженностью 760 метров. При этом подчеркивается, что улица Светлогорская является важной транспортной артерией. Вдоль нее стоят жилые дома, торговые центры, а также химико-технологическая школа «Синтез», стадион «Авангард», центр помощи детям и корпус Пермского химико-технологического техникума. По ней автомобилисты могут выехать из микрорайона Закамск на Западный обход города, Красавинский мост, а также на улицы Якутскую и Ветлужскую. А всего в Перми в этом году обновят свыше 15 км дорог. Отдельно подчеркивается, что работы ведут с опережением темпов.
«Важным аспектом является соблюдение технических норм и создание безбарьерной среды, которая гарантирует безопасность не только водителей, но и пешеходов, включая самых уязвимых — детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями», — уточнил инспектор по ремонту дорог и благоустройству дворов Общественной палаты Пермского края Дмитрий Аликин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.