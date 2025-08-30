В Перми отремонтировали улицу Светлогорскую

Специалисты привели в порядок участок протяженностью 760 метров. При этом подчеркивается, что улица Светлогорская является важной транспортной артерией. Вдоль нее стоят жилые дома, торговые центры, а также химико-технологическая школа «Синтез», стадион «Авангард», центр помощи детям и корпус Пермского химико-технологического техникума. По ней автомобилисты могут выехать из микрорайона Закамск на Западный обход города, Красавинский мост, а также на улицы Якутскую и Ветлужскую. А всего в Перми в этом году обновят свыше 15 км дорог. Отдельно подчеркивается, что работы ведут с опережением темпов.