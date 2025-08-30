Ричмонд
Путин поручил обеспечить международное сотрудничество по охране птиц

Путин поручил обеспечить сотрудничество по охране прилетающих в Россию птиц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить международное сотрудничество по вопросам охраны прилетающих на территорию России водоплавающих птиц и сохранения их популяций.

Путин утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания, он опубликован на сайте Кремля.

«При участии МИДа России обеспечить международное сотрудничество по вопросам охраны прилетающих на территорию Российской Федерации водоплавающих птиц, сохранения их популяций, предусмотрев обмен необходимой информацией в этой сфере и подписание (обновление) соответствующих двусторонних соглашений», — говорится в тексте поручений.

Доклад по вопросу необходимо представить до 1 декабря 2025 года.

Кроме того, МИД России поручено до 1 октября текущего года проинформировать государства — стороны Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года о причинах ее денонсации Российской Федерацией и об обеспечении достижения целей этой конвенции на территории Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава МИД РФ Сергей Лавров.

