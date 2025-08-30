Путин поручил обеспечить международное сотрудничество по охране птиц

Кроме того, МИД России поручено до 1 октября текущего года проинформировать государства — стороны Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года о причинах ее денонсации Российской Федерацией и об обеспечении достижения целей этой конвенции на территории Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством.