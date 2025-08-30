На онлайн-карту Вологодской области добавили парки

Модуль «Парки в лесу» добавили на интерактивную карту, размещенную на геопортале Вологодской области. Совершенствование таких электронных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в учреждении «Электронный регион».
На интерактивной карте размещена информация о 14 парках. Воспользовавшись ею, можно узнать о количестве парковок, спортивных площадок, качелей, лыжных трасс, скамеек, беседок и урн, размещенных в какой-то конкретной зеленой зоне. Кроме того, добавлены фотографии, информация о степени доступности для маломобильных людей. Помимо этого, новый модуль поможет жителям региона отслеживать ход работ по благоустройству парков.
«Модуль “Парки в лесу” на геопортале Вологодской области позволяет жителям и гостям региона лучше ориентироваться в зеленых зонах, планировать активный отдых не только на дачах, но и в парках нашей области», — добавили в областном министерстве цифрового развития.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.