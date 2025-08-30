В поселке Темерницком под Ростовом пожарные спасли дома от огня

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для ликвидации возгорания были привлечены 64 специалиста и 16 единиц техники, в том числе 26 сотрудников МЧС России и 8 единиц техники. Пожар был локализован на площади 4100 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 16:14.