В поселке Темерницком под Ростовом пожарные спасли дома от огня

В поселке Темерницком Аксайского района произошел пожар, который угрожал жилым домам. Возгорание сухой травы на улице Спортивной быстро распространилось на складское помещение, создав реальную угрозу для четырех частных домовладений. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений МЧС России распространение огня удалось остановить. Спасатели не допустили переброса пламени на жилые постройки, несмотря на осложняющие обстоятельства в виде сильного ветра и высокой температуры воздуха.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, для ликвидации возгорания были привлечены 64 специалиста и 16 единиц техники, в том числе 26 сотрудников МЧС России и 8 единиц техники. Пожар был локализован на площади 4100 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 16:14.
Подпишись на нас в Telegram!