В подмосковной Лобне пройдет суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам

В ходе заключительного этапа Кубка пройдет сразу несколько турниров. В них примут участие шахматисты всех возрастов из разных регионов нашей страны. В «Финале А» сыграют 25 лучших по итогам первого и второго этапов Кубка. Кроме того, лицом к лицу встретятся призеры первенств Московской области и Московского региона по шахматам, блицу и рапиду.