Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной Лобне пройдет суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам

Его победители и призеры будут награждены медалями, эксклюзивными подарками и мороженым.

Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам состоится в парке культуры и отдыха в городе Лобня 7 сентября в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ходе заключительного этапа Кубка пройдет сразу несколько турниров. В них примут участие шахматисты всех возрастов из разных регионов нашей страны. В «Финале А» сыграют 25 лучших по итогам первого и второго этапов Кубка. Кроме того, лицом к лицу встретятся призеры первенств Московской области и Московского региона по шахматам, блицу и рапиду.

При этом соревнования «Финала Б» открыты для всех желающих. Они пройдут в четырех возрастных группах до 18 лет. Однако принять участие в «Финале Б» могут и желающие постарше. Для них будет открыта отдельная группа.

Кроме того, во время суперфинала пройдут турниры среди ветеранов, команд детских домов и школ-интернатов. Помимо этого, будут организованы многочисленные шахматные викторины. Также для участников суперфинала известные гроссмейстеры проведут увлекательные мастер-классы.

Победители и призеры всех турниров будут награждены кубками, медалями, эксклюзивными подарками и мороженым. Более того, трем шахматным федерациям городских округов Подмосковья, которые привезут на суперфинал наибольшее количество участников, присвоят гранты и ценные подарки.

А наиболее представительные общеобразовательные школы области получат путевки в детские лагеря «Артек» и «Орленок». При этом участникам Кубка из других регионов РФ выдадут денежные гранты. Подать заявку на суперфинал и узнать больше о нем можно по ссылке.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.