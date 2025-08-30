В Ростовской области увеличили размер субсидии при рождении второго ребенка

В Ростовской области увеличили размер субсидии для семей, которые усыновили или родили второго ребенка. Теперь сумма выплаты составляет 113 675 рублей, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Помощь осуществляется в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Субсидии могут получить семьи, у которых в первые пять лет пользования льготным ипотечным кредитом родился или был усыновлен второй ребенок. Данная мера распространяется на детей, родившихся с 1 января 2025 года.
Напомним, ранее этой возможностью пользовались граждане, у которых в период предоставления льготной процентной ставки родился или был усыновлен первый, третий или последующий ребенок. Размер поддержки составлял 50% от регионального материнского капитала при рождении первого ребенка и 100% — третьего и последующих. За весь период реализации этой меры господдержки бюджетные субсидии были предоставлены 4163 гражданам, в том числе в 2025 году — 54.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.