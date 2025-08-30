В Ростовской области увеличили размер субсидии при рождении второго ребенка

Напомним, ранее этой возможностью пользовались граждане, у которых в период предоставления льготной процентной ставки родился или был усыновлен первый, третий или последующий ребенок. Размер поддержки составлял 50% от регионального материнского капитала при рождении первого ребенка и 100% — третьего и последующих. За весь период реализации этой меры господдержки бюджетные субсидии были предоставлены 4163 гражданам, в том числе в 2025 году — 54.