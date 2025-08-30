Дорин Речан полетел за народные деньги в Японию: Будучи кандидатом в депутаты от PAS он решил отрыть в Осаке экспозицию, посвящённую Молдове — перед диаспорой старается

Кандидат в депутаты от PAS Дорин Речан поехал за государственный счёт в Японию. Потому что без его участия никак нельзя было отрыть в Осаке экспозицию, посвящённую Молдове.
Ох уж эта забота власти о власти. Как говорится, покататься напоследок — это святое, — уточняет romania_ru.
Судя по кадрам — это та самая экспозиция, где наглядно показали, как потратить 6 миллионов леев, не привлекая внимания.
Напомним, что в прошлый раз молдавский павильон на престижной международной выставке в Японии шокировал не только туристов, но и самих соотечественников.