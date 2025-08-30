Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорин Речан полетел за народные деньги в Японию: Будучи кандидатом в депутаты от PAS он решил отрыть в Осаке экспозицию, посвящённую Молдове — перед диаспорой старается

Судя по кадрам — это та самая экспозиция, где наглядно показали, как потратить 6 миллионов леев [видео]

Источник: Комсомольская правда

Кандидат в депутаты от PAS Дорин Речан поехал за государственный счёт в Японию. Потому что без его участия никак нельзя было отрыть в Осаке экспозицию, посвящённую Молдове.

Ох уж эта забота власти о власти. Как говорится, покататься напоследок — это святое, — уточняет romania_ru.

Судя по кадрам — это та самая экспозиция, где наглядно показали, как потратить 6 миллионов леев, не привлекая внимания.

Напомним, что в прошлый раз молдавский павильон на престижной международной выставке в Японии шокировал не только туристов, но и самих соотечественников.