Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани прошли скачки в честь участников СВО

В Казани в рамках российских скачек на Приз Президента Российской Федерации прошли скаковые забеги в честь участников СВО.

Источник: ИА Татар-информ

Призовой фонд 8-го по счету заезда составил 1 млн рублей.

Победителем стал Атрапан ВП, Александр Ионов (владелец Вениамин Ионов) из Самарской обл.

Второе место занял Маскеран, Андрей Вилкин (сп «Дружба») из Республики Башкортостан.

Замкнул тройку лидеров Супер⁠ модель ВП, Денис Николь (Василий Панченко) из Москвы.

Участники преодолели дистанцию в 1600 м. В 8-м заезде участвовали жеребцы и кобели 2023 г. р., рожденные в РФ.

Напомним, всего забегов было 15, в них приняло участие 190 лошадей.

Скачки подобного масштаба в столице Татарстана проходят в третий раз.

В День города и Республики Татарстан соревновательной площадкой на время забегов традиционно стал казанский ипподром.

Участники — сильнейшие спортсмены со всей России из более чем 28 регионов.

Общий призовой фонд соревнований составил 38 млн рублей.