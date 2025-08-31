В Казани прошли скачки в честь участников СВО

Призовой фонд 8-го по счету заезда составил 1 млн рублей.
Победителем стал Атрапан ВП, Александр Ионов (владелец Вениамин Ионов) из Самарской обл.
Второе место занял Маскеран, Андрей Вилкин (сп «Дружба») из Республики Башкортостан.
Замкнул тройку лидеров Супер модель ВП, Денис Николь (Василий Панченко) из Москвы.
Участники преодолели дистанцию в 1600 м. В 8-м заезде участвовали жеребцы и кобели 2023 г. р., рожденные в РФ.
Напомним, всего забегов было 15, в них приняло участие 190 лошадей.
Скачки подобного масштаба в столице Татарстана проходят в третий раз.
В День города и Республики Татарстан соревновательной площадкой на время забегов традиционно стал казанский ипподром.
Участники — сильнейшие спортсмены со всей России из более чем 28 регионов.
Общий призовой фонд соревнований составил 38 млн рублей.