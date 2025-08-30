Ричмонд
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры

Оно также может «зацепить» Меркурий, отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры, которое также может затронуть Меркурий. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Солнце продолжает всеми способами избавляться от избытков энергии. Выбросило облако плазмы в сторону Венеры. Землю пока не трогает», — говорится в сообщении.

Как отметили в лаборатории, облако плазмы может «зацепить» Меркурий.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что активная область Солнца 4917 в ближайшие два дня будет представлять наибольшую опасность для Земли. Область уже накопила огромные запасы энергии, но пока не делала значимых выбросов в сторону нашей планеты.

Отмечалось, что самые высокие с начала лета риски вспышек высочайшего класса Х сохраняются на Солнце уже вторые сутки.