Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что активная область Солнца 4917 в ближайшие два дня будет представлять наибольшую опасность для Земли. Область уже накопила огромные запасы энергии, но пока не делала значимых выбросов в сторону нашей планеты.