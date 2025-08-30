Ричмонд
Трамп заявил, что не уверен в перспективе встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в субботу, 30 августа, выразил уверенность в том, что переговоры между Россией, США и Украиной состоятся. При этом он отметил, что не знает, встретятся ли российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский тет-а-тет.

— Произойдет трехсторонняя встреча. Насчет двухсторонней (встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского — прим. «ВМ») не знаю, но трехсторонняя будет, — подчеркнул глава Белого дома.

Он сравнил их с детьми на детской площадке, которые «ненавидят друг друга» и «долго качаются», но в результате «рады остановиться». Трамп отметил, что до того, как появится возможность «заставить детей остановиться», им иногда приходится побороться друг с другом, передает Daily Caller.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы самостоятельно урегулировать украинский кризис. Она добавила, что в связи с этим Дональд Трамп в ближайшее время выступит с дополнительным заявлением.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если встреча Путина и Зеленского не состоится, инициатива снова перейдет к США и странам Европы, которые могут ужесточить антироссийские санкции.

