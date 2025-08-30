В Пермском крае отремонтировали мост через реку Большую Травянку

Мост через реку Большую Травянку обновили в городе Лысьва по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Сооружение длиной 41 метр и шириной 24,5 метра расположено на улице Лысьвенской и соединяет микрорайон Травянка с центром города, обеспечивая доступ к школам, детским садам, больницам, МФЦ.
Рабочие восстановили несущие конструкции и водоотводную систему, полностью заменили все слои мостового полотна, поставили опоры и смонтировали новые переходные плиты. Также были сделаны новые стенки, уложены тротуарные плиты. Обновились откосы моста и бетонные конусы. На самом сооружении установили пешеходное и барьерное ограждение. Нижнюю часть моста специалисты очистили от коррозии и покрыли специальным покрытием. Балки пролетного строения и опоры покрасили.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.