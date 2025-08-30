В Пермском крае отремонтировали мост через реку Большую Травянку

Рабочие восстановили несущие конструкции и водоотводную систему, полностью заменили все слои мостового полотна, поставили опоры и смонтировали новые переходные плиты. Также были сделаны новые стенки, уложены тротуарные плиты. Обновились откосы моста и бетонные конусы. На самом сооружении установили пешеходное и барьерное ограждение. Нижнюю часть моста специалисты очистили от коррозии и покрыли специальным покрытием. Балки пролетного строения и опоры покрасили.