Хирурги рассказали о рисках пластики для юных: «Возможны эндокринные нарушения»

«У меня была операция на все тело. Я сделала подтяжку и изменила форму груди. А во время липоструктурирования мне выкачали жир из проблемных зон — это талия и бедра, увеличили ягодицы. Фигура шикарная получилась». Девочка, судя по всему, считает, что «обретенная красота» стоила таких жертв с ее стороны — ведь подобные операции, да еще и не одна, сами по себе тяжелы, а еще и последует реабилитационный период. И это уже не говоря о вреде наркоза, который не стоит делать лишний раз, если только нет жизненных показаний. «Я боялась собаку отправлять на операцию под общим наркозом, а тут ребенка не жалко!», — такие мнения высказывают россияне в обсуждениях под этой новостью.