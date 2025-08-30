В Чигирях Амурской области откроется новый корпус школы

Новый корпус школы построили по национальному проекту «Молодежь и дети» в селе Чигири Амурской области. В этом году за парты здесь сядут более 700 учеников, из которых 121 — первоклассники, сообщили в правительстве региона.
«В частности, на базе школы планируется открыть селекционную лабораторию, где будущие аграрии смогут ставить эксперименты и выводить новые сорта пшеницы. Для школьников, которым больше интересна сфера IT, будет работать кружок по 3D-моделированию, для него уже закуплены шлемы виртуальной реальности и 3D-очки. Помимо этого, на базе школы желающих будут обучать управлению дронами. Возможность уже в раннем возрасте на практике попробовать интересную профессию — новый стандарт, который позволяет заинтересовать детей и значительно повысить качество образования», — сказал губернатор Василий Орлов.
Агрокласс оснащен гидропонными установками — системы для выращивания растений без грунта, и теплицами для пшеницы. Школа сотрудничает с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН и планирует всерьез заниматься селекцией зерновых культур. Помимо агрокласса, с 1 сентября здесь заработает медиакласс. Как рассказал директор школы Андрей Шевелев, уже закуплено оборудование для съемок и монтажа видео.
Кроме того, в новом корпусе чигиринской школы оборудованы современный пищеблок и кафе. Сделаны большой актовый зал и два спортзала. В настоящее время дорожники завершают строительство новой улицы Красной, которая ведет к школе. Также рядом со школой появится парковочная зона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.