В Чигирях Амурской области откроется новый корпус школы

«В частности, на базе школы планируется открыть селекционную лабораторию, где будущие аграрии смогут ставить эксперименты и выводить новые сорта пшеницы. Для школьников, которым больше интересна сфера IT, будет работать кружок по 3D-моделированию, для него уже закуплены шлемы виртуальной реальности и 3D-очки. Помимо этого, на базе школы желающих будут обучать управлению дронами. Возможность уже в раннем возрасте на практике попробовать интересную профессию — новый стандарт, который позволяет заинтересовать детей и значительно повысить качество образования», — сказал губернатор Василий Орлов.