Виктория Боня не смогла оплатить вертолет для спасения альпинистки Наговициной

«Почему вы нам мешаете? Кто нам мешает? Мы за свои деньги готовы оплатить вертолёт. Мы сами готовы всё организовать. Я уже не могу молчать. Почему мы должны верить тепловизору, который за тысячу километров вот такую увидел оранжевую точку, не обнаружил жизни. Нет, так нельзя. Я уже не могу молчать», — написала телеведущая.