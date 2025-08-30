Виктория Боня не смогла оплатить вертолет для спасения альпинистки Наговициной

Блогер и телеведущая Виктория Боня сообщила о своих попытках организовать спасательную операцию для альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии. Об этом она написала в телеграм-канале.
По словам Бони, родственники альпинистки, особенно ее сын, имеют право знать правду о произошедшем. Блогер отметила, что похоронили Наталью без точной информации, поскольку кто-то посчитал, что она не подает признаков жизни.
Также Виктория заявила, что ей не удалось оплатить вертолет для эвакуации Наговициной по неизвестным причинам, хотя она связывалась с опытными специалистами, чтобы оценить возможность спасения.
«Почему вы нам мешаете? Кто нам мешает? Мы за свои деньги готовы оплатить вертолёт. Мы сами готовы всё организовать. Я уже не могу молчать. Почему мы должны верить тепловизору, который за тысячу километров вот такую увидел оранжевую точку, не обнаружил жизни. Нет, так нельзя. Я уже не могу молчать», — написала телеведущая.
Напомним, 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы альпинистка Наталья Наговицына сорвалась на участке Черной скалы и оказалась на остром гребне, где получила перелом ноги. KP.RU писал, что ее напарник, Роман Мокринский, оказал первую помощь, установил палатку и спустился в штурмовой лагерь, чтобы вызвать спасателей. Уже на следующий день была начата операция по эвакуации.