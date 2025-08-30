Ричмонд
Дроны ВСУ дважды ударили по предприятию в Белгородской области

Предварительно, по словам главы области, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В субботу украинские дроны дважды ударили по промышленному предприятию в поселке Северный Белгородского района, вызвав возгорание, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в селе Отрадное беспилотник поразил частный дом. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона повреждены крыши дома и надворной постройки, а также посечен легковой автомобиль. В поселке Северный дроны дважды ударили по промышленному предприятию, вызвав возгорание автобуса и грузового автомобиля, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждена техника предприятия», — написал Гладков в Telegram.

Он добавил, что в селе Солоти Валуйского округа атакован «Камаз», в хуторе Рябики FPV-дроны повредили линию электропередачи, частный дом и автомобиль. В Шебекинском округе село Муром подверглось обстрелу и атаке дрона, в хуторе Желобок сгорел припаркованный автомобиль, а в селе Новая Таволжанка БПЛА сбросили взрывное устройство и зафиксированы два обстрела.

«В Борисовском районе в селе Новоалександровка от детонации дрона повреждены линии газо- и электроснабжения. В селе Беленькое пробита кровля частного дома. В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон повредил коммерческий объект, автомобиль, частный дом и хозпостройку. В селе Смородино повреждена надворная постройка», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в поселке Красная Яруга дрон сдетонировал на территории предприятия, в селе Репяховка Краснояружского района после атаки FPV-дрона загорелся частный дом, а в поселке Пролетарский Ракитянского района зафиксированы атаки двух БПЛА.

Предварительно, по словам главы области, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Орловской области увеличилось до четырех.

