Стал известен новый председатель правления ФК «Зенит»

Бывший игрок сборной России Константин Зырянов занял пост председателя правления петербургского «Зенита».
Сегодня «Зенит» принимал дома «Пари НН»: матч закончился со счетом 2:0. Совет директоров питерского клуба, как после матча написали в телеграм-канале «Зенита», принял решение назначить председателем правления клуба Константина Зырянова.
Александру Медведеву 14 августа исполнилось 70 лет, он станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и «Зенита».
