Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном поселке Орешково открыли новую детскую площадку

Там разместили качели, карусели, спортивные конструкции и песочницу.

Открытие новой детской игровой площадки состоялось в подмосковном поселке Орешково. Ее построили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Новый игровой комплекс площадью 450 квадратных метров расположен на улице Центральной. Там разместили современные качели, карусели, спортивные конструкции и песочницу для малышей. Особое внимание уделили безопасности и комфорту. Например, на площадке уложили ударопоглощающее резиновое покрытие. Также специалисты смонтировали систему видеонаблюдения, освещение и ограждение по всему периметру. Для родителей на площадке установили скамейки. Также там разместили информационную доску и урны для мусора.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.