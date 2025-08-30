В подмосковном поселке Орешково открыли новую детскую площадку

Открытие новой детской игровой площадки состоялось в подмосковном поселке Орешково. Ее построили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Новый игровой комплекс площадью 450 квадратных метров расположен на улице Центральной. Там разместили современные качели, карусели, спортивные конструкции и песочницу для малышей. Особое внимание уделили безопасности и комфорту. Например, на площадке уложили ударопоглощающее резиновое покрытие. Также специалисты смонтировали систему видеонаблюдения, освещение и ограждение по всему периметру. Для родителей на площадке установили скамейки. Также там разместили информационную доску и урны для мусора.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.