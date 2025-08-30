В подмосковном поселке Орешково открыли новую детскую площадку

Новый игровой комплекс площадью 450 квадратных метров расположен на улице Центральной. Там разместили современные качели, карусели, спортивные конструкции и песочницу для малышей. Особое внимание уделили безопасности и комфорту. Например, на площадке уложили ударопоглощающее резиновое покрытие. Также специалисты смонтировали систему видеонаблюдения, освещение и ограждение по всему периметру. Для родителей на площадке установили скамейки. Также там разместили информационную доску и урны для мусора.