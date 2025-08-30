Нарушением прав жильцов дома 1910-х годов в Ростове заинтересовался председатель СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ветхим многоквартирным домом на улице Темерницкой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
В ряде СМИ появились публикации о ненадлежащем содержании здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения.
Дом 1911−1915 годов постройки находится в критическом состоянии. Конструкции продолжают разрушаться, на фасаде образовались многочисленные трещины, а фрагменты кирпичной кладки периодически обрушиваются на пешеходную зону. Несмотря на 65% физический износ, здание до сих пор не признано аварийным, а капитальный ремонт запланирован лишь на 2032 год.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах, — сказано в сообщении.
