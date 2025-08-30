В Башкирии открыли мост через ручей на дороге Кармаскалы — Нижний Тюкунь

«В Александровке проживает порядка 200 человек. Этот мост обеспечивает жителям выезд на дорогу Мурзино — Новопетровка — Камышлинка — Александровка, по которой они могут добраться до административного центра Камышлинского сельсовета — села Камышлинка, районного центра — села Кармаскалы, и до железнодорожной станции Тюкунь, где выполняют остановку электрички. Теперь проезд по мосту стал безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.