В Башкирии открыли мост через ручей на дороге Кармаскалы — Нижний Тюкунь

Движение по отремонтированному мосту через ручей на дороге Кармаскалы — Нижний Тюкунь в Кармаскалинском районе, сообщили в Министерстве транспорта Республики Башкортостан. Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Мост, протяженностью в 23 метра, находится в деревне Александровка. Там полностью обновили инженерные конструкции, асфальт и установили ограждения. Продолжается благоустройство прилегающей территории.
«В Александровке проживает порядка 200 человек. Этот мост обеспечивает жителям выезд на дорогу Мурзино — Новопетровка — Камышлинка — Александровка, по которой они могут добраться до административного центра Камышлинского сельсовета — села Камышлинка, районного центра — села Кармаскалы, и до железнодорожной станции Тюкунь, где выполняют остановку электрички. Теперь проезд по мосту стал безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.