В Смоленске пройдет фестиваль творчества людей с инвалидностью

Фестиваль творчества людей с инвалидностью «Вместе мы сможем больше» состоится в Смоленске с 31 августа по 3 сентября в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Смоленская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общество слепых» выиграла грант на проведение фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». Грантодателем является Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры».
Мероприятие пройдет на базе санатория-профилактория «Кристалл». Фестиваль направлен на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. В программе — конкурсные выступления коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по жанрам художественного творчества, вечера отдыха, церемония открытия, пресс-конференция и гала-концерт. Гостями и участниками фестиваля станут представители шести регионов: Брянской, Калужской, Курской, Московской, Тверской и Смоленской областей. Жюри фестиваля — народные и заслуженные артисты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.