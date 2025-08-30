В Ишимбайском районе Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП был установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи и комфортной работы персонала. Здесь есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей села Карайганово и деревни Шихан, общей численностью населения 188 человек.