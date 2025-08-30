NYT: Моди разозлился из-за намека Трампа на Нобелевскую премию мира

По данным журналистов, во время разговора, который состоялся 17 июня, Трамп упомянул, что Пакистан намерен номинировать его на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между ним и Индией. В материале отметили, что, согласно источникам, эти слова были «не особо тонким намеком» на то, что Моди нужно поступить так же.