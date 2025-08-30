Ричмонд
NYT: Моди разозлился из-за намека Трампа на Нобелевскую премию мира

В телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США Дональд Трамп намекнул, что Нью-Дели следует выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, что вызвало недовольство индийского премьера. Об этом в субботу, 30 августа, сообщила газета The New York Times.

По данным журналистов, во время разговора, который состоялся 17 июня, Трамп упомянул, что Пакистан намерен номинировать его на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между ним и Индией. В материале отметили, что, согласно источникам, эти слова были «не особо тонким намеком» на то, что Моди нужно поступить так же.

Индийского премьер-министра разозлили слова Трампа, и он заявил, что Вашингтон не имел никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило отношения лидеров, передает газета.

13 августа Белый дом сообщил, что выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира поддержали представители семи стран — Армении, Азербайджана, Габона, Израиля, Камбоджи, Руанды и Пакистана.

