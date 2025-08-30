В Самарской области провели экскурсию по раскопкам «Екатериновского мыса»

Теоретическое занятие сразу же подкрепилось практикой: вслед за ученым группа отправилась в поход на сам мыс, чтобы увидеть историю своими глазами. Особый интерес у ребят вызвал мастер-класс по созданию украшений из ракушечника, который провела Ольга Комкова. Юные краеведы не только освоили азы древнего ремесла, но и узнали о значении этого природного материала в истории строительства и искусства. Завершился день традиционной полевой кухней — вкусной ухой, приготовленной на костре, и живым общением в кругу единомышленников.