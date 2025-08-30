Ричмонд
В Самарской области провели экскурсию по раскопкам «Екатериновского мыса»

Ее участникам показали уцелевшие памятники архитектуры, сохранившие следы древних культур от каменного до бронзового века.

Юным краеведам Безенчукского района показали результаты раскопок «Екатериновского мыса» в Самарской области по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.

Знакомство с историей села для ребят начала известный краевед Ольга Комкова. Она провела для участников экскурсию, показав сохранившиеся памятники архитектуры и рассказав об их истории. Затем с лекцией выступил известный археолог, директор Самарского археологического центра Дмитрий Сташенков. Он познакомил слушателей с результатами многолетних раскопок на могильнике «Екатериновский мыс» — уникальном памятнике, хранящем следы древних культур от каменного до бронзового века.

Теоретическое занятие сразу же подкрепилось практикой: вслед за ученым группа отправилась в поход на сам мыс, чтобы увидеть историю своими глазами. Особый интерес у ребят вызвал мастер-класс по созданию украшений из ракушечника, который провела Ольга Комкова. Юные краеведы не только освоили азы древнего ремесла, но и узнали о значении этого природного материала в истории строительства и искусства. Завершился день традиционной полевой кухней — вкусной ухой, приготовленной на костре, и живым общением в кругу единомышленников.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.