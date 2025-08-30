В Самарской области провели экскурсию по раскопкам «Екатериновского мыса»

Юным краеведам Безенчукского района показали результаты раскопок «Екатериновского мыса» в Самарской области по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Знакомство с историей села для ребят начала известный краевед Ольга Комкова. Она провела для участников экскурсию, показав сохранившиеся памятники архитектуры и рассказав об их истории. Затем с лекцией выступил известный археолог, директор Самарского археологического центра Дмитрий Сташенков. Он познакомил слушателей с результатами многолетних раскопок на могильнике «Екатериновский мыс» — уникальном памятнике, хранящем следы древних культур от каменного до бронзового века.
Теоретическое занятие сразу же подкрепилось практикой: вслед за ученым группа отправилась в поход на сам мыс, чтобы увидеть историю своими глазами. Особый интерес у ребят вызвал мастер-класс по созданию украшений из ракушечника, который провела Ольга Комкова. Юные краеведы не только освоили азы древнего ремесла, но и узнали о значении этого природного материала в истории строительства и искусства. Завершился день традиционной полевой кухней — вкусной ухой, приготовленной на костре, и живым общением в кругу единомышленников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.