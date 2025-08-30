Ушла из жизни советская артистка и композитор

28 августа на 94-м году жизни скончалась выдающаяся пианистка, композитор и педагог Жанна Колодуб. Выпускница Киевской консерватории, она начала сочинять музыку в 24 года и прошла путь от студентки до профессора, получив признание как одна из ключевых фигур советского музыкального искусства.