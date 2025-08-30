Ушла из жизни советская артистка и композитор

28 августа на 94-м году жизни скончалась выдающаяся пианистка, композитор и педагог Жанна Колодуб. Выпускница Киевской консерватории, она начала сочинять музыку в 24 года и прошла путь от студентки до профессора, получив признание как одна из ключевых фигур советского музыкального искусства.
Творческое наследие Жанны Колодуб включает масштабные произведения, среди которых балет «Снежная королева», цикл «Картины природы» для камерного оркестра, многочисленные фортепианные альбомы, а также песни, хоровые сочинения и музыка для анимационных фильмов. Её работы для таких известных мультпроектов, как «Веселый цыпленок» и «Знаменитый утенок Тим», стали частью золотого фонда советской культуры.
Колодуб воспитала несколько поколений музыкантов, с 1977 года занимая должность профессора. Её уход стал потерей для всего музыкального сообщества, однако творческое наследие композитора продолжает жить в произведениях и памяти благодарных слушателей.
