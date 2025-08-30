В поселке Пятовском Калужской области отремонтировали школу

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» завершены в Пятовской средней общеобразовательной школе в Калужской области. Учебное заведение откроет свои двери для детей и педагогов уже 1 сентября, сообщили в администрации Дзержинского района.
В школе обновили внутренние помещения и заменили инженерные сети. Более того, в образовательном учреждении установили современное оборудование и удобную мебель. Также там создали уютные зоны для отдыха и разработали единую систему навигации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.