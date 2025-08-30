Курская конноспортивная школа получила современное оборудование

Среди приобретений — информационная доска, прицеп-коневоз на две лошади, а также комплекты тренировочных и турнирных препятствий для конкура и выездки. Кроме того, школа получила современное спортивное табло. Особенностью новых препятствий стал уникальный дизайн. Он был разработан сотрудниками школы вместе с производителями. Для оформления манежа использованы декоративные элементы в виде искусственных яблонь, березок, курской триумфальной арки и барьера, стилизованного под средневековую крепость.