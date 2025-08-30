Курская конноспортивная школа получила современное оборудование

Современным оборудованием при поддержке госпрограммы «Спорт России» оснастили Курскую конноспортивную школу олимпийского резерва, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Среди приобретений — информационная доска, прицеп-коневоз на две лошади, а также комплекты тренировочных и турнирных препятствий для конкура и выездки. Кроме того, школа получила современное спортивное табло. Особенностью новых препятствий стал уникальный дизайн. Он был разработан сотрудниками школы вместе с производителями. Для оформления манежа использованы декоративные элементы в виде искусственных яблонь, березок, курской триумфальной арки и барьера, стилизованного под средневековую крепость.
Новое оборудование позволит повысить качество тренировочного процесса и проведения соревнований регионального уровня. А собственный коневоз позволит школе улучшить мобильность команды, что особенно важно для участия в состязаниях за пределами области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.