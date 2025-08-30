Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний день лета поддаст жару: В Молдове + 36, но к ночи ожидаются дожди

Какой будет погода в Молдове в воскресенье, 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +34−36 градусов, средняя скорость ветра 9 км/час, максимальные порывы 22 км/час. В общем, почти тихо. Днем осадков не предвидится.

Ночью + 18 и ожидаются ливни.

В прошлом году в столице в этот день было +30.

На юге Молдовы днём +35−36, ночью около +20, кратковременные грозовые дожди.

На севере страны днём +30, ночью + 15, облачно.

Напомним, что на территории страны действует желтый код из-за жары.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Космические цены за позорные апартаменты: В Кишиневе продают старую маленькую «хрущевку» за 190 тысяч евро с замечательным видом… на дерево.

Кишиневские риэлторы продолжают сходить с ума [видео] (далее…).

Могут ли в Молдове в обменнике не принять доллары старого образца: комментарии банков.

Банкиры расставили все точки над «i» (далее…).

И цены все растут: С началом учебного года, стоимость аренды небольших квартир в Кишиневе резко выросла.

Цены на более дорогие квартиры, которые стоят свыше 500 евро в месяц, остались без изменений (далее…).