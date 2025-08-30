Последний день лета поддаст жару: В Молдове + 36, но к ночи ожидаются дожди

В Кишиневе днем +34−36 градусов, средняя скорость ветра 9 км/час, максимальные порывы 22 км/час. В общем, почти тихо. Днем осадков не предвидится.
Ночью + 18 и ожидаются ливни.
В прошлом году в столице в этот день было +30.
На юге Молдовы днём +35−36, ночью около +20, кратковременные грозовые дожди.
На севере страны днём +30, ночью + 15, облачно.
Напомним, что на территории страны действует желтый код из-за жары.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Космические цены за позорные апартаменты: В Кишиневе продают старую маленькую «хрущевку» за 190 тысяч евро с замечательным видом… на дерево.
Кишиневские риэлторы продолжают сходить с ума [видео] (далее…).
Могут ли в Молдове в обменнике не принять доллары старого образца: комментарии банков.
Банкиры расставили все точки над «i» (далее…).
И цены все растут: С началом учебного года, стоимость аренды небольших квартир в Кишиневе резко выросла.
Цены на более дорогие квартиры, которые стоят свыше 500 евро в месяц, остались без изменений (далее…).