В Перми прошел финал олимпиады юниоров по алгоритмическому программированию

Финал Летней олимпиады юниоров по алгоритмическому программированию для учащихся 1−8-х классов завершился в Перми. Его провели в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в краевом центре информационного развития.
Всего на участие в олимпиаде подали 104 заявки. А в финал прошел только 51 школьник. Пермский край в заключительном туре представляли дети из столицы региона, Кунгурского, Березниковского, Соликамского, Горнозаводского, Чайковского, Верещагинского и Губахинского округов. Ребята успешно справились с заданиями и заняли призовые места.
Так, в младшей лиге победителем признан Андрей Канаев из Перми. Второе место досталось Егору Васину, который учится в Нижнемуллинской школе. Весь пьедестал почета в средней лиге также заняли школьники из Пермского края. Речь идет о Вячеславе Щеголеве из региональной столицы, Иване Зебзееве и Савве Мосягине из Соликамска. В старшей лиге все три призовых места также заняли ученики пермских школ.
«Одно из ключевых достоинств олимпиады — сильная образовательная составляющая. На обязательных городских сборах ребята освоили основы алгоритмического программирования. Эти соревнования помогают выявить талантливых ребят, готовых внести вклад в развитие информационных технологий нашей страны», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.