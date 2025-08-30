В Перми прошел финал олимпиады юниоров по алгоритмическому программированию

Так, в младшей лиге победителем признан Андрей Канаев из Перми. Второе место досталось Егору Васину, который учится в Нижнемуллинской школе. Весь пьедестал почета в средней лиге также заняли школьники из Пермского края. Речь идет о Вячеславе Щеголеве из региональной столицы, Иване Зебзееве и Савве Мосягине из Соликамска. В старшей лиге все три призовых места также заняли ученики пермских школ.