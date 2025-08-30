Ричмонд
Донской поставщик кофе увеличил объемы производства в полтора раза

Этого удалось добиться благодаря разработке новых стандартов упаковки, оптимизации логистики, введению регулярных планерок и системы мотивации персонала.

Компания «Чебоко» из Ростова-на-Дону, специализирующаяся на продаже кофейных зерен и оборудования для кофемашин, добилась значительного роста производительности в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

За полгода реализации проекта предприятию удалось увеличить объемы производства в 1,5 раза. Ключевые показатели улучшения включают сокращение времени производственного процесса на 44%, снижение незавершенного производства на 53% и повышение выработки отдела фасовки на 40%. Анализ выявил более 60 проблемных зон, включая неэффективную логистику и отсутствие стандартов работы.

Были внедрены важные изменения: разработаны новые стандарты упаковки кофе в течение 12 часов после обжарки для сохранения вкусовых качеств, оптимизирована логистика, введены регулярные планерки и система мотивации персонала.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.