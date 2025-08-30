Донской поставщик кофе увеличил объемы производства в полтора раза

Компания «Чебоко» из Ростова-на-Дону, специализирующаяся на продаже кофейных зерен и оборудования для кофемашин, добилась значительного роста производительности в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.