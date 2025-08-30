Жительница Нижегородской области победила во всероссийском конкурсе доярок

«Для меня это не просто работа, это призвание. Нужно чувствовать животное, понимать его настроение, заботиться о нем. Хочу сказать всем молодым специалистам: не бойтесь выбирать эту профессию. Она требует терпения, трудолюбия и любви к своему делу, но взамен дарит незабываемые моменты общения с природой, возможность постоянно развиваться и, конечно же, удовлетворение. Профессиональное мастерство в нашем деле — это путь длиною в жизнь, и я рада, что иду по нему», — поделилась Ольга.