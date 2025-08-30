Жительница Нижегородской области победила во всероссийском конкурсе доярок

Ольга Щербинина из Городецкого муниципального округа Нижегородской области заняла первое место во Всероссийском конкурсе операторов машинного доения коров, который прошел в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соревнования были организованы во Владимирской области. В них приняли участие 58 человек из 49 регионов России. Конкурс состоял из четырех этапов. Во время них у претендентов на победу проверяли теоретические знания, навыки санитарной подготовки, сборки-разборки доильного аппарата. Ольга стала лучшей среди специалистов со стажем работы от 17 до 25 лет. Ей вручили сертификат на 300 тысяч рублей.
«Для меня это не просто работа, это призвание. Нужно чувствовать животное, понимать его настроение, заботиться о нем. Хочу сказать всем молодым специалистам: не бойтесь выбирать эту профессию. Она требует терпения, трудолюбия и любви к своему делу, но взамен дарит незабываемые моменты общения с природой, возможность постоянно развиваться и, конечно же, удовлетворение. Профессиональное мастерство в нашем деле — это путь длиною в жизнь, и я рада, что иду по нему», — поделилась Ольга.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.