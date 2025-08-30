Ученые нашли способ определить размер мозга по одному пальцу

Исследователи из университетов Рединга и Дарема (Великобритания) обнаружили прямую связь между длиной большого пальца и размером мозга у приматов. В частности, у особей с относительно более длинными большими пальцами размер мозга также был больше. При этом связь сохранялась даже после того, как людей убрали из выборки.
Всего приматологи сравнили 95 видов современных и вымерших приматов — от лемуров до человекообразных обезьян. Согласно проведенному анализу, эволюция ловкости рук и когнитивных способностей происходила параллельно.
— По мере того, как наши предки совершенствовались в поднятии предметов и манипулировании ими, их мозгу приходилось развиваться, чтобы освоить новые навыки. Эти способности оттачивались на протяжении миллионов лет эволюции мозга, — пояснила одна из руководителей исследования Джоана Бейкер.
Исследователи отметили, что на рост размера мозга влияли не орудия, а общая ловкость рук особей — они занимались добычей пищи, манипулировали предметами и взаимодействовали с окружающей средой, передает журнал Nature.
Нейробиолог и нейрофизиолог, преподаватель Учебного центра имени Н. П. Бехтеревой Владимир Алипов рассказал, что в современном мире мозг человека развивается медленнее, чем раньше. Американские и немецкие обнаружили, что у многих людей когнитивные навыки продолжают улучшаться вплоть до 40 лет и в более позднем возрасте не сильно деградируют.