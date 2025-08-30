Ученые нашли способ определить размер мозга по одному пальцу

Исследователи из университетов Рединга и Дарема (Великобритания) обнаружили прямую связь между длиной большого пальца и размером мозга у приматов. В частности, у особей с относительно более длинными большими пальцами размер мозга также был больше. При этом связь сохранялась даже после того, как людей убрали из выборки.