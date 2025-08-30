Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области прошла акция «Чистые берега Евразии»

Активисты очистили 2 км береговой линии знаменитого соленого озера Эльтон, собрав более 1,2 кубометра бытовых отходов.

Источник: Национальные проекты России

Сотрудники природных парков Волгоградской области приняли участие в международной акции «Чистые берега Евразии», приуроченной к Всемирному дню озер. Мероприятие направлено на достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Специалисты парка «Эльтонский» очистили 2 км береговой линии знаменитого соленого озера Эльтон, собрав более 1,2 кубометра бытовых отходов. В акции участвовали 15 человек. Парк «Нижнехоперский» организовал уборку на берегах озер Малый Ильмень и Осташкино в Кумылженском районе. 11 добровольцев очистили более 1 км береговой линии и собрали около кубометра мусора.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.