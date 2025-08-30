В Волгоградской области прошла акция «Чистые берега Евразии»

Сотрудники природных парков Волгоградской области приняли участие в международной акции «Чистые берега Евразии», приуроченной к Всемирному дню озер. Мероприятие направлено на достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Специалисты парка «Эльтонский» очистили 2 км береговой линии знаменитого соленого озера Эльтон, собрав более 1,2 кубометра бытовых отходов. В акции участвовали 15 человек. Парк «Нижнехоперский» организовал уборку на берегах озер Малый Ильмень и Осташкино в Кумылженском районе. 11 добровольцев очистили более 1 км береговой линии и собрали около кубометра мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.