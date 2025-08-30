Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 30 августа. Подробности озвучили в пресс-службе минского метрополитена.
В пресс-службе обратили внимание, что 30 августа, в субботу, на некоторых станциях метро Минска временно не производится оплата проезда на турникетах при помощи бесконтактных банковских карт. Технические сотрудники процессингового центра, которые данное оборудование обслуживают, работают над устранением неполадок.
«Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства», — отметили в пресс-службе.
