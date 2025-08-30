Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 30 августа

В пресс-службе обратили внимание, что 30 августа, в субботу, на некоторых станциях метро Минска временно не производится оплата проезда на турникетах при помощи бесконтактных банковских карт. Технические сотрудники процессингового центра, которые данное оборудование обслуживают, работают над устранением неполадок.