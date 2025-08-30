Восстание роботов: что несет человечеству искусственный интеллект

— Отличить собаку от кошки может любой дошкольник. Но когда я был аспирантом МГУ, для искусственного интеллекта это была сложная задача. А если еще белку добавить! Сегодня задача решается с вероятностью 99%. Умение ИИ распознавать образы используется во многих областях, например в поиске раковых клеток. Но возможны ошибки, такие исследования сделаны в Китае и в России. ИИ точно распознает человека, но определенный узор на майке нарушает образ. Если дети переходят дорогу перед автомобилем-роботом, а у одного из малышей на майке такой узор, машина не затормозит, и возможна трагедия. В медицине ИИ работает лучше, чем статистический врач, но кто несет ответственность за ошибку? Вопросов слишком много, чтобы слепо доверять ИИ. Хотя у меня дома приспособлений с ИИ много, и дети управляются с ним более ловко, чем я сам.