Самарские ученые создали первое российское устройство для операций на мозге

Оно позволяет хирургу точно, быстро и эффективно взять образец ткани или клеток для исследования.

Первое отечественное направляющее устройство для операций на головном мозге разработали в Самарском государственном медицинском университете. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в областном министерстве науки и высшего образования.

Устройство позволяет проводить точные и быстрые операции по взятию биопсии без использования громоздких стереотаксических рам. В работе используют данные КТ или МРТ-исследований. На их основе создаются 3D-модели. При этом устройство обеспечивает точное позиционирование инструментов с возможностью отслеживания их положения в реальном времени.

Опытный образец уже успешно прошел испытания и получил положительные отзывы нейрохирургов. Теперь его планируют зарегистрировать в навигационной системе AUTOPLAN. Подчеркивается, что устройство способно полностью импортозаместить свои аналоги.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.