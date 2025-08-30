Самарские ученые создали первое российское устройство для операций на мозге

Устройство позволяет проводить точные и быстрые операции по взятию биопсии без использования громоздких стереотаксических рам. В работе используют данные КТ или МРТ-исследований. На их основе создаются 3D-модели. При этом устройство обеспечивает точное позиционирование инструментов с возможностью отслеживания их положения в реальном времени.